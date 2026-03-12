Bimbo di 3 anni muore in Ospedale

Ieri sera a Castellaneta un bambino di tre anni è stato portato d’urgenza in ospedale dopo aver accusato un malore improvviso a casa. Le condizioni del piccolo si sono aggravate e purtroppo non è stato possibile salvarlo. La notizia ha suscitato grande commozione tra i residenti della zona. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Ieri sera un terribile episodio ha scosso Castellaneta. Un bambino di tre anni ha accusato un malore improvviso a casa propria. I genitori, disperati, hanno subito chiamato i soccorsi. Il piccolo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale cittadino per ricevere le prime cure. Le condizioni del bambino si sono subito rivelate critiche. Per questo motivo, in serata è stato deciso il trasferimento urgente al Ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Il viaggio è avvenuto sotto stretto monitoraggio medico. La speranza era di garantirgli cure più avanzate e immediate. Purtroppo, poco dopo l’arrivo all’ospedale tarantino, il piccolo è deceduto. La notizia ha gettato nello sconforto familiari e vicini di casa. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

