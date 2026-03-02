Docenti precari Europa apre nuova procedura di infrazione Anief torna a chiedere il doppio canale SPECIALE con Pacifico Anief LIVE Martedì 3 marzo alle 15 | 30

La Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione contro l’Italia per il mancato recepimento della Direttiva 199970CE, che proibisce la discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato. La questione riguarda i docenti precari e la richiesta di un doppio canale, mentre un rappresentante di Anief è intervenuto in diretta per commentare la situazione. L’azione europea si riferisce al procedimento INFR 2024-2277.

Sostegno, accolto in Europa il reclamo di Anief, l'Italia viola la carta sociale.

Contratto scuola 2022-24, firma definitiva: cosa è previsto per docenti e ATA. Lo scorso 23 dicembre è arrivata la firma definitiva per il contratto scuola 2022-24.

