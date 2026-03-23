Mobilità docenti 2026 per il passaggio su posto ed motoria primaria serve l’abilitazione con concorso ordinario

Mobilità docenti 2026: è possibile richiedere passaggio di cattedra o di ruolo verso i posti di ed. motoria (al momento attiva solo nelle classi IV e V) della primaria. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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