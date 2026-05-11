Docente esce dall’aula per andare in bagno i bambini giocano a rincorrersi | alunna cade e perde un dente I giudici danno ragione ai genitori

Da orizzontescuola.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un episodio avvenuto in una scuola ha portato alla condanna dei giudici nei confronti di una docente. Durante l’assenza della maestra, un’alunna è caduta mentre giocava con i compagni, perdendo un dente. La docente era uscita dall’aula per andare in bagno e non ha potuto intervenire. La decisione dei giudici si basa sulla responsabilità della scuola e dell’insegnante in quella circostanza.

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Quando un alunno si fa male tra i banchi, non è sempre facile capire di chi sia la colpa. Una maestra può essere in aula con trenta bambini e non riuscire comunque a evitare una caduta. Ma se l’insegnante non c’è proprio, allora le cose cambiano. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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