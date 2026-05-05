Monte Stallonara i giudici danno ragione al Comune | Giusto far decadere la convenzione
I giudici hanno stabilito che il Comune aveva ragione nel far decadere la convenzione relativa alle abitazioni edificate dalla cooperativa edilizia “Il Nido” nel piano di zona Monte Stallonara. Le abitazioni, situate all’interno di questa zona, sono state successivamente riprese in possesso da Roma Capitale. La decisione si basa sulla legittimità delle azioni intraprese dall’amministrazione comunale in relazione alla gestione del progetto edilizio.
Le case realizzate dalla cooperativa edilizia “Il Nido”, all'interno del piano di zona Monte Stallonara, sono state correttamente riprese in possesso da Roma Capitale. A deciderlo sono stati i giudici del Tar, sezione Quinta Quater, con una sentenza pubblicata il 21 aprile scorso. La cooperativa.🔗 Leggi su Romatoday.it
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