Divina Commedia l’Inferno nato dall’impatto di un meteorite? La ricerca

Da orizzontescuola.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una recente ricerca ha esplorato la possibilità che l’Inferno descritto nella Divina Commedia sia stato ispirato dall’impatto di un meteorite. La scoperta si inserisce in uno studio che collega aspetti letterari a dati scientifici, cercando di capire eventuali influenze di eventi naturali sulla creazione dell’opera. La teoria suggerisce un collegamento tra i dettagli narrativi e un episodio di catastrofe naturale avvenuto in epoche passate.

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