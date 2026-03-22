Funerali Bossi un sostenitore presenta la sua Divina Commedia | Salvini all' Inferno e il Senatùr in Paradiso
Durante i funerali di Bossi, un sostenitore ha mostrato una versione satirica della “Divina Commedia” in cui Salvini viene rappresentato all’Inferno e il Senatùr in Paradiso. L’evento si è svolto in un contesto di commemorazione, attirando l’attenzione dei presenti e dei media. La parodia ha suscitato reazioni tra i partecipanti e ha generato discussioni sulla forma e il contenuto della rappresentazione.
Home > Video > Funerali Bossi, un sostenitore presenta la sua Divina Commedia: "Salvini all'Inferno e il Senatùr in Paradiso" (LaPresse) Un sostenitore di Umberto Bossi ha realizzato una versione, personale e satirica, della “Divina Commedia“. “Bossi in Paradiso, Salvini all’Inferno, Vannacci in Purgatorio. Salvini è nel lago ghiacciato dove ci sono i traditori della patria e della politica“, ha spiegato il militante accorso a Pontida per i funerali del fondatore della Lega, morto giovedì scorso a 84 anni. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it
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