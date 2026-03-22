Funerali Bossi un sostenitore presenta la sua Divina Commedia | Salvini all' Inferno e il Senatùr in Paradiso

Durante i funerali di Bossi, un sostenitore ha mostrato una versione satirica della “Divina Commedia” in cui Salvini viene rappresentato all’Inferno e il Senatùr in Paradiso. L’evento si è svolto in un contesto di commemorazione, attirando l’attenzione dei presenti e dei media. La parodia ha suscitato reazioni tra i partecipanti e ha generato discussioni sulla forma e il contenuto della rappresentazione.