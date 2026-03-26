Scuola L’Inferno Dentro teen-drama ispirato alla Divina Commedia

Roma, 26 mar. (askanews) – Virgilio Scuola, il verticale di Italiaonline dedicato al mondo della Scuola, e SkillShake Originals, casa di produzione di contenuti audiovisivi, annunciano il lancio de L’Inferno Dentro, nuova serie educational disponibile dal 25 marzo su Virgilio Scuola, sui canali social ufficiali (Instagram, TikTok e YouTube) e sul canale tematico TV Trailers, prodotto da Love TV Channels e distribuito gratuitamente in streaming sulle Smart TV di alcuni tra i più importanti brand internazionali. Per il debutto è stato scelto il Dantedì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri e al giorno in cui la tradizione colloca l’inizio del viaggio della Divina Commedia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Uno scatto....un attimo...in quell' istante.... Ed è così...che durante le riprese del nuovo video clip...del prossimo inedito....il mio fotografo e menager Antonino Labate ... Ha immortalato ... Il mio viso ...qui traspare il senso..... Dell' " INFERNO....DENTRO ME....."..... - facebook.com facebook