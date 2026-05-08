Oggi la Borsa italiana ha registrato un rialzo del principale indice di circa il 2%, trainato in parte dall’aumento di Prysmian e Tenaris. Mentre alcuni titoli del settore difensivo hanno mostrato segnali di perdita, i titoli legati all’industria hanno registrato crescite significative. Prysmian ha chiuso con un aumento del 5,8%, spinta da notizie riguardanti nuovi contratti e progetti internazionali.

? Domande chiave Perché i titoli della difesa stanno perdendo terreno rispetto all'industria?. Quali fattori hanno spinto il balzo del 5,8% di Prysmian?. Come influirà il crollo di Cementir sui margini del settore edilizio?. Chi sta guidando la riallocazione dei capitali lontano dalle banche?.? In Breve Safilo sale dell'8,3% e Brembo cresce del 7,4% dopo analisi Intermonte.. Fincantieri cala del 3,7% e Leonardo perde il 3,2% per pressione difesa.. Cementir crolla del 9,3% dopo la presentazione dei risultati finanziari trimestrali.. Intesa perde il 2% e Bper cala dell'1,6% per prese di beneficio..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Borsa: il recupero del Ftse Mib trainato da Prysmian e Tenaris

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