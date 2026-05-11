Distacco di intonaco e infiltrazioni d’acqua lezioni sospese alla scuola Don Bosco

A causa di una perdita d'acqua nei servizi igienici, sono stati rimossi alcuni frammenti di intonaco dai soffitti della scuola Don Bosco di via Dante. La situazione ha reso necessaria la sospensione delle lezioni nel plesso scolastico fino a quando non verranno completati gli interventi di messa in sicurezza. La direzione ha comunicato la chiusura temporanea dell'edificio alle famiglie degli studenti.

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