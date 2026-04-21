Crolla un controsoffitto Lezioni sospese al Sauro È il secondo distacco in un anno e mezzo
Un controsoffitto è crollato ieri mattina all’interno di un istituto scolastico, provocando la sospensione delle lezioni. Si tratta del secondo episodio di questo tipo in un anno e mezzo nello stesso edificio. La parte che si è distaccata si trovava nell’area di ingresso dell’edificio e ha reso necessario interrompere temporaneamente le attività scolastiche. Nessun danno a persone è stato segnalato.
Lezioni sospese all’ istituto Capellini Chiodo, ieri mattina per il crollo di una porzione del controsoffitto del locale adibito a ingresso. Ad accorgersi del distacco, avvenuto probabilmente (e fortunatamente), nel corso del finesettimana sono stati i bidelli, prima delle otto. Nessuno, dunque, tra studenti e dipendenti, è rimasto ferito o coinvolto. Prima ancora del suono della campanella, i ragazzi sono stati allontanati ed è stato allertato l’ufficio tecnico della Provincia, intervenuto per isolare l’area pericolante. Il crollo ha interessato il controsoffitto dell’androne dell’ala che ospita l’Istituto Nautico, proprio a ridosso della porta d’ingresso.🔗 Leggi su Lanazione.it
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