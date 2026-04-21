Crolla un controsoffitto Lezioni sospese al Sauro È il secondo distacco in un anno e mezzo

Un controsoffitto è crollato ieri mattina all’interno di un istituto scolastico, provocando la sospensione delle lezioni. Si tratta del secondo episodio di questo tipo in un anno e mezzo nello stesso edificio. La parte che si è distaccata si trovava nell’area di ingresso dell’edificio e ha reso necessario interrompere temporaneamente le attività scolastiche. Nessun danno a persone è stato segnalato.