Infiltrazioni d' acqua dopo il maltempo | lezioni sospese nella scuola elementare

Dopo le intense piogge di questa settimana, alcune aree della scuola elementare hanno subito infiltrazioni d'acqua. Inizialmente, le lezioni erano state avviate con i bambini già presenti per il pre-scuola, ma in seguito si è deciso di sospendere le attività scolastiche. I genitori sono stati informati di tornare a prendere i figli che si trovavano all’interno dell’edificio.

Alcune famiglie avevano già portato i bimbi nell'istituto per il pre-scuola, poi la decisione di sospendere le lezioni avvisando i genitori degli alunni di tornare a prendere i propri figli. Questa la piccola disavventura toccata oggi a studenti e famiglie che frequentano la scuola elementare Ceci, in via Fano a Ponte Nuovo. Come è stato poi spiegato dall'Istituto comprensivo Ricci Muratori (da cui la scuola dipende), la sospensione del servizio scolastico sarebbe stato necessario perché "a causa del maltempo che ha interessato la città di Ravenna negli ultimi giorni, la scuola primaria Ceci ha subito un'infiltrazione d'acqua". 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - "Infiltrazioni d'acqua dopo il maltempo": lezioni sospese nella scuola elementare Articoli correlati Fiumicino nella morsa del maltempo: piste ricoperte dalle grandine, infiltrazioni d’acqua ai terminalFiumicino, 12 marzo 2026 – Fiumicino si è svegliata sotto una violenta ondata di maltempo. Leggi anche: Maltempo: infiltrazioni all'aeroporto di Fiumicino. Acqua ai terminal 1 e 3 Aggiornamenti e notizie su Infiltrazioni d'acqua dopo il maltempo... Temi più discussi: L’accumulo di neve sul tetto con infiltrazioni nella struttura non è coperto da assicurazione; VIDEO - FOTO | Dalle infiltrazioni d'acqua alla rinascita, inaugurata la scuola dell'infanzia all'Istituto Cruillas; Infiltrazioni d'acqua in Comune: secchi nei corridoi e ombrelli aperti negli uffici - FoggiaToday; Infiltrazioni d’acqua nel reparto di cardiologia: pazienti trasferiti in altri ospedali. Video – foto | Dalle infiltrazioni d’acqua alla rinascita, inaugurata la scuola dell’infanzia all’Istituto CruillasGiovedì mattina si è tenuta l’inaugurazione della scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo Cruillas di via ... msn.com Scorrano (LE), infiltrazioni d’acqua nel reparto di Cardiologia dell’ospedaleInfiltrazioni d’acqua ieri nella Cardiologia dell’ospedale di Scorrano (LE). ASL Lecce: rotta una tubazione dell’impianto di condizionamento, nessuna criticità strutturale. Pazienti trasferiti o dimes ... trmtv.it Durante l’ispezione sono state evidenziate infiltrazioni d’acqua in più punti dell’edificio, con acqua che scorre lungo i muri e gocciola direttamente dal tetto. https://www.freepressonline.it/2026/03/27/belpasso-il-teatro-nino-martoglio-e-inagibile/ #TeatroNinoMa - facebook.com facebook Corteo #NoKings, la minaccia degli anarchici: "Invaderemo Roma". Timore infiltrazioni x.com