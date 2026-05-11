Disponibile il trailer ufficiale di Allora Balliamo il nuovo film della regista francese Amélie Bonnin

È stato reso disponibile il trailer ufficiale di “Allora Balliamo”, il nuovo film della regista francese Amélie Bonnin. Il film uscirà nelle sale italiane il 18 giugno ed è distribuito da Fandango. La promozione del film ha coinvolto la pubblicazione del trailer, che anticipa alcuni aspetti della storia e delle scene principali. La data di uscita è stata comunicata ufficialmente nelle ultime settimane.

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L’attesa è finita: è stato rilasciato il trailer di Allora Balliamo, il nuovo film diretto da Amélie Bonnin che arriverà nelle sale italiane il prossimo 18 giugno distribuito da Fandango. Un racconto intenso e delicato che intreccia emozioni, memoria e desiderio di riscatto, con protagonista Juliette Armanet. La pellicola segue la storia di Cécile, una giovane donna pronta a realizzare il sogno di aprire il suo ristorante gourmet a Parigi. La sua vita prende però una direzione inaspettata quando è costretta a tornare nel villaggio della sua infanzia dopo l’infarto del padre. Lontana dal fermento della capitale, Cécile si ritrova faccia a faccia con il passato e con il suo amore di gioventù.🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Disponibile il trailer ufficiale di “Allora Balliamo”, il nuovo film della regista francese Amélie Bonnin ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Resident Evil: disponibile il teaser trailer del nuovo attesissimo filmIl teaser trailer di Resident Evil, il nuovo film Sony Pictures diretto da Zach Cregger (Weapons, Barbarian) che racconta una storia inedita e... Leggi anche: Off Campus: disponibile il trailer ufficiale della nuova serie Prime Argomenti più discussi: Tu che ne sAI? Il progetto per un’IA più sicura; La crescita a ostacoli delle rinnovabili; Arca, l’hub per le tecnologie dell’agroalimentare; Minori e social, tra divieti e soluzioni tecnologiche. Allora balliamo, il trailer ufficiale del film [HD]Regia di Amélie Bonnin. Un film con Juliette Armanet, Tewfik Jallab, Bastien Bouillon, Dominique Blanc, François Rollin. Da giovedì 18 giugno al cinema. mymovies.it