Torino il talento di Salvatore Canzio sbarca al Salone del Libro
A Torino, il giovane scrittore locale Salvatore Canzio presenta il suo ultimo libro al Salone del Libro. Il volume affronta il tema dell’identità straniera, analizzando il paradosso che ne deriva. Canzio spiega come il suo talento sia arrivato a partecipare al progetto MUSA, un’iniziativa che valorizza le voci emergenti nel panorama letterario. La presentazione si svolge in un contesto di grande affluenza di lettori e appassionati di letteratura.
? Cosa scoprirai Come può un talento locale raggiungere il prestigioso progetto MUSA?. Cosa rivela il libro di Canzio sul paradosso dell'identità straniera?. Perché il successo di Salvatore Canzio coinvolge l'intera comunità di Polistena?. Quali nuove opportunità aprirà il Salone del Libro per l'autore?.? In Breve Il Lions Club Polistena Brutium guidato da Cesare Laruffa sostiene il successo dell'autore.. L'opera Ex-pat: straniero due volte rientra nel prestigioso progetto culturale MUSA.. Il libro affronta il tema dell'identità tra le radici di Polistena e l'Europa.. La partecipazione al Salone di Torino valorizza le energie culturali del territorio locale.🔗 Leggi su Ameve.eu
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