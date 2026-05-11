Discarica scatta la mobilitazione Un abuso di potere sulla comunità
Una protesta si è scatenata in risposta alla decisione di aprire una nuova discarica, con i residenti che denunciano un presunto abuso di potere. Un rappresentante della comunità ha affermato che la questione riguarda la gestione delle istituzioni e non si lega a schieramenti politici. La mobilitazione coinvolge cittadini che chiedono chiarimenti e un intervento imparziale sulle decisioni prese dalle autorità locali.
“La questione non è di destra o di sinistra ma riguarda la corretta, imparziale e ragionevole gestione delle istituzioni da parte di chiunque sia chiamato a servirle. Una presenza numerosa dei cittadini è il migliore antidoto alle ambiguità e ai sotterfugi, il modo migliore per responsabilizzare verso le comunità coloro che dovranno assumere le decisioni. Lancio un appello a tutti i cittadini, indipendentemente dal colore politico, affinché partecipino all’assemblea dell’Ata, convocata per venerdì prossimo, alle 18, testimoniando la protesta della comunità”. Mario Morgoni, ex parlamentare del Pd, lancia una vera e propria mobilitazione contro quello che giudica un vero e proprio imbroglio politico istituzionale, vale a dire l’approvazione della graduatoria dei siti tra cui scegliere quello per la nuova discarica.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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