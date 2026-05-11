Discarica scatta la mobilitazione Un abuso di potere sulla comunità

Una protesta si è scatenata in risposta alla decisione di aprire una nuova discarica, con i residenti che denunciano un presunto abuso di potere. Un rappresentante della comunità ha affermato che la questione riguarda la gestione delle istituzioni e non si lega a schieramenti politici. La mobilitazione coinvolge cittadini che chiedono chiarimenti e un intervento imparziale sulle decisioni prese dalle autorità locali.

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