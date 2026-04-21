Un membro di alto livello dell’amministrazione Trump si dimette, segnando la terza uscita di un funzionario di rilievo in poco tempo. La sua partenza arriva in un periodo in cui altri esponenti chiave stanno lasciando il proprio incarico. La notizia si aggiunge alle recenti dimissioni di figure influenti, creando un quadro di continui cambiamenti all’interno dell’amministrazione. La vicenda si accompagna a un’accusa di abuso di potere rivolta alla stessa persona.

Un’altra figura cruciale all’interno dell’amministrazione Trump abbandona la scena. Il tempismo è peculiare ed estremamente ravvicinato all’allontanamento di altri volti. A marzo si è verificato il licenziamento del segretario alla Sicurezza interna, Kristi Noem. Ancora, all’inizio di aprile l’estromissione del procuratore generale Pam Bondi e adesso Lori Chavez-DeRemer. Un collaboratore della Casa Bianca riferisce che Chavez-DeRemer ha lasciato il ruolo di segretaria al Lavoro per «assumere una posizione nel settore privato». Le ragioni emerse, però, sembrano ben differenti. Lori Chavez-DeRemer, la terza figura ad abbandonare l’amministrazione Trump.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Lori Chavez-DeRemer accusata di abuso di potere: è la terza figura a lasciare l’amministrazione Trump

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