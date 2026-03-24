Casa di comunità nel convento c’è chi dice sì | la mobilitazione

A Montella si intensifica il dibattito sulla possibilità di riqualificare un ex convento in una casa di comunità dedicata alla sanità territoriale. La questione ha portato a manifestazioni di sostegno da parte di alcuni cittadini, mentre altri si sono opposti alla proposta. La discussione si svolge nel contesto di un confronto pubblico che coinvolge amministratori locali e rappresentanti delle associazioni.

Tempo di lettura: < 1 minuto A Montella cresce l’attenzione sul tema della sanità territoriale. È stata infatti indetta una manifestazione pubblica per sensibilizzare istituzioni e cittadini sull’importanza dell’ospedale di comunità, un presidio ritenuto fondamentale per garantire servizi sanitari adeguati al territorio. E questa volta tra tante proteste, c’è chi dice sì. L’iniziativa, aperta a tutti i cittadini di Montella e dei comuni limitrofi, si terrà il prossimo 28 marzo 2026 alle ore 18:00 presso Piazza degli Irpini, all’interno della residenza municipale. L’obiettivo è quello di promuovere un momento di confronto e partecipazione attiva, in cui la comunità possa esprimere le proprie esigenze e preoccupazioni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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