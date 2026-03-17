CCNL dirigenti scolastici 2022 24 avviato il tavolo all’Aran | priorità stipendi mobilità e stress lavoro-correlato Le posizioni dei sindacati

Il 16 marzo 2026 si è tenuto presso l’Aran il primo incontro per il rinnovo del CCNL dell’Area Istruzione e Ricerca dedicato alla dirigenza scolastica nel triennio 20222024. Durante la riunione, si sono discusse le priorità legate agli stipendi, alla mobilità e allo stress lavoro-correlato. I sindacati hanno presentato le proprie posizioni in vista delle trattative successive.

Si è svolto il 16 marzo 2026, presso l’Aran, il primo incontro per il rinnovo del CCNL dell’Area Istruzione e Ricerca – Dirigenza scolastica relativo al triennio 20222024. Un avvio atteso da tempo e segnato da un forte ritardo rispetto alla scadenza contrattuale. L'articolo CCNL dirigenti scolastici 202224, avviato il tavolo all’Aran: priorità stipendi, mobilità e stress lavoro-correlato. Le posizioni dei sindacati. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Dirigenti scolastici, al via la trattativa per il rinnovo del Contratto 2022-2024: convocazione ARAN il 16 marzoSi apre il confronto per il rinnovo del CCNL dell’Area Istruzione e Ricerca – triennio 2022-2024. Rinnovo contratto Dirigenti scolastici, all’ARAN giorno 16 marzoL’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) ha convocato le confederazioni e le organizzazioni sindacali... Tutto quello che riguarda CCNL dirigenti scolastici 2022 24... Temi più discussi: Rinnovo Contratto Area Istruzione e Ricerca: aperta la trattativa all’Aran; Avviato all'ARAN il negoziato per il rinnovo del CCNL 2022/24 per l'Area della Dirigenza. Prossimo incontro il 25 marzo; OGGI 16 MARZO – PRIMO INCONTRO ALL’ ARAN PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO; CCNL 2022-2024: finalmente aperto il tavolo. Rinnovo Contratto Area Istruzione e Ricerca: aperta la trattativa all’AranRichiesto uno svolgimento rapido della sessione contrattuale che prenda in carico le questioni rilevanti dell’Area. La FLC CGIL chiede disposizioni specifiche per la risoluzione delle problematiche de ... flcgil.it Dirigenti scolastici, firmato al MIM il CCNI sulle integrazioni alla retribuzione di risultatoIl 4 marzo 2026, presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, le organizzazioni sindacali rappresentative dell’Area dirigenziale Istruzione e Ricerca hanno sottoscritto il testo definitivo dello ... tecnicadellascuola.it Aran Cucine Store Piacenza - facebook.com facebook Al via le trattative in ARAN per il rinnovo contrattuale! Grazie alla sottoscrizione del CCNL 2022-2024, sarà possibile ora chiudere finalmente, dopo molti anni, un contratto in vigenza. x.com