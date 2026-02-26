Dirigenti scolastici al via la trattativa per il rinnovo del Contratto 2022-2024 | convocazione ARAN il 16 marzo

Si apre il confronto per il rinnovo del CCNL dell’Area Istruzione e Ricerca – triennio 2022-2024. L’ARAN ha convocato le organizzazioni sindacali per il prossimo 16 marzo, avviando così una trattativa attesa da mesi e rimasta finora in sospeso, mentre per il comparto scuola è già stato rinnovato il contratto relativo allo stesso periodo L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Rinnovo contratto Dirigenti scolastici, all’ARAN giorno 16 marzoL’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) ha convocato le confederazioni e le organizzazioni sindacali...

Dirigenti scolastici, FLC CGIL a Zangrillo e Valditara: “Inaccettabile il ritardo sul rinnovo del contratto”È stata recapitata ai ministri per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, e dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, la richiesta...

Temi più discussi: FLC CGIL Sicilia, al via un ciclo di incontri per valorizzazione il personale ATA; Scuole: al via il torneo Pallavolando 2026; La Miramare incontra Sindaci e Dirigenti scolastici: al via il Piano di Comunicazione Strategica Integrata per la Costiera Amalfitana; Educazione stradale, al via le iscrizioni ai progetti per l’anno 2025/26: su Edustrada le proposte fino al 17 aprile.

Valutazione dirigenti scolastici 2024/25, al via le nuove funzionalità della piattaformaIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha recentemente aggiornato le procedure relative al Sistema nazionale di valutazione dei risultati dei Dirigenti scolastici per l’anno scolastico 2024/2025. A ... tecnicadellascuola.it

Milleproroghe approvato: mobilità Dirigenti, assunzioni IRC, assicurazione DS e DSGA, ITS Academy. Tutti i provvedimenti. [LO SPECIALE]Il Milleproroghe (conversione del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200) è stato approvato in via definitiva al Senato. Il testo contiene un pacchetto di proroghe e aggiustamenti che toccano anche ... orizzontescuola.it

La comunicazione del ministro dell'Istruzione, che chiede ai dirigenti scolastici l'introduzione di regole precise per coinvolgere gli studenti nella cura degli spazi in comune, oltre che delle proprie aule - facebook.com facebook