Dirigenti scolastici al via la trattativa per il rinnovo del Contratto 2022-2024 | convocazione ARAN il 16 marzo

26 feb

Si apre il confronto per il rinnovo del CCNL dell’Area Istruzione e Ricerca – triennio 2022-2024. L’ARAN ha convocato le organizzazioni sindacali per il prossimo 16 marzo, avviando così una trattativa attesa da mesi e rimasta finora in sospeso, mentre per il comparto scuola è già stato rinnovato il contratto relativo allo stesso periodo L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Rinnovo contratto Dirigenti scolastici, all’ARAN giorno 16 marzoL’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) ha convocato le confederazioni e le organizzazioni sindacali...

Dirigenti scolastici, FLC CGIL a Zangrillo e Valditara: “Inaccettabile il ritardo sul rinnovo del contratto”È stata recapitata ai ministri per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, e dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, la richiesta...

