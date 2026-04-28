Famiglia nel bosco esperto critica la bozza della Ctu | I disegni dei minori non hanno valore scientifico

Un esperto ha criticato la bozza della relazione tecnica sul caso della famiglia nel bosco, affermando che i disegni realizzati dai minori non possiedono valore scientifico. La vicenda giudiziaria, che coinvolge una famiglia residente in un'area boschiva dell’Abruzzo, continua a far discutere, attirando l’attenzione dell’opinione pubblica da diversi mesi. La discussione si concentra sulle valutazioni tecniche e sul ruolo delle prove raccolte nel procedimento legale.

Nuovo intervento sul caso della cosiddetta “famiglia nel bosco”, la vicenda giudiziaria che da mesi richiama l’attenzione pubblica in Abruzzo. A esprimersi questa volta è l’avvocato Giorgio Vaccaro del foro di Roma, che critica alcuni passaggi contenuti nella relazione depositata dalla consulenza.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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