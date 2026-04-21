Diocesi di Novara | nominati sei nuovi preti

Sabato 18 aprile, nella cattedrale di Novara, si è svolta una cerimonia di ordinazione presieduta dal vescovo della diocesi. Sei uomini sono stati ufficialmente consacrati come sacerdoti, alla presenza di numerosi fedeli che hanno partecipato all’evento. La cerimonia ha visto il rito di ordinazione e il coinvolgimento della comunità locale in un momento di rilievo religioso.

Un momento speciale con la presenza di tanti fedeli. Sabato 18 aprile in cattedrale a Novara: il vescovo della diocesi Franco Giulio Brambilla ha ordinato sei nuovi sacerdoti novaresi.La chiesa gremita (fotografia Riccardo Dellupi)Chi sono i sei nuovi sacerdotiI sei nuovi sacerdoti sono: don Luca.🔗 Leggi su Novaratoday.it

processione a Novara, con il vescovo x la chiusura dell'anno giubilare

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Panoramica sull’argomento

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