Dimmi La Verità | Flaminia Camilletti | Disorienta lo scontro tra Trump e la Meloni

Nel nuovo episodio di #DimmiLaVerità del 15 aprile 2026, Flaminia Camilletti analizza lo scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni. La discussione riguarda le posizioni e le dichiarazioni fatte dai due leader politici in merito a questioni internazionali e nazionali, con particolare attenzione alle reazioni pubbliche e alle conseguenze politiche di tali confronti. La puntata si concentra sui fatti e sulle dichiarazioni ufficiali senza interpretazioni o giudizi.

Ecco #DimmiLaVerità del 15 aprile 2026. Con la nostra Flaminia Camilletti commentiamo lo scontro tra Donald Trump e Giorgia Meloni. Ecco #DimmiLaVerità del 14 aprile 2026. L'esperto di geopolitica Daniele Ruvinetti ci spiega i rischi di una crisi energetica dovuta al blocco di Hormuz. Ecco #DimmiLaVerità del 13 aprile 2026. Il generale Giuseppe Santomartino ci spiega perché il blocco navale di Trump a Hormuz è rischiosissimo e di difficile attuazione. Ecco #DimmiLaVerità del 10 aprile 2026. Il nostro Alessandro Rico ci parla della inaudita tensione tra amministrazione Trump e Vaticano. Ecco #DimmiLaVerità del 9 aprile 2026. Il deputato del M5s Marco Pellegrini commenta il discorso in Parlamento di Giorgia Meloni.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Dimmi La Verità | Flaminia Camilletti: «Disorienta lo scontro tra Trump e la Meloni» Notizie correlate Leggi anche: Dimmi La Verità | Flaminia Camilletti: «Ecco le novità del pacchetto sicurezza» Leggi anche: Dimmi La Verità | Flaminia Camilletti: «Prime spaccature a sinistra dopo la vittoria del No»