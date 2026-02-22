Centenaria operata al femore | dimessa in soli 7 giorni è già a casa

L.R., residente a Stio Cilento, ha festeggiato il suo centesimo compleanno in ospedale a causa di una frattura del femore che ha richiesto un intervento. La donna ha affrontato l’operazione con determinazione e, sorprendentemente, è stata dimessa dopo soli sette giorni di degenza. Ora, già a casa, continua il percorso di recupero con l’aiuto di cure mirate e supporto familiare. La sua storia dimostra come la forza di volontà possa fare la differenza.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un compleanno speciale in corsia. L.R., originaria di Stio Cilento, ha vissuto il suo centesimo compleanno nel reparto di Ortopedia dell'ospedale "San Luca" di Vallo della Lucania, mentre era già impegnata nel recupero post-operatorio dopo un intervento per frattura del femore. La vicenda della nonnina rappresenta un esempio concreto di efficacia della sanità locale. La notizia è stata riportata dal quotidiano Il Mattino. L'intervento e la festa in ospedale. Dopo una caduta che le aveva provocato la frattura, Lina è stata operata venerdì scorso. Già due giorni dopo, domenica, ha potuto festeggiare i 100 anni circondata dall'affetto dei familiari e dall'attenzione del personale sanitario.