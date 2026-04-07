Graduatorie interne di istituto | dimensionamento scolastico accorpamenti e unificazione delle graduatorie
Le recenti modifiche alle graduatorie interne di istituto riguardano il processo di dimensionamento scolastico, che prevede la riorganizzazione delle strutture educative attraverso fusioni, accorpamenti o soppressioni di scuole. Questa operazione influisce sulla distribuzione del personale docente e sulla gestione delle graduatorie stesse, con l’obiettivo di rendere più efficace l’organizzazione degli istituti scolastici. Le modifiche sono state comunicate alle scuole interessate e vengono attuate nel rispetto delle normative vigenti.
Il dimensionamento scolastico consiste nella riorganizzazione della rete delle istituzioni scolastiche, che può comportare fusioni, accorpamenti o soppressioni di scuole. Tali operazioni incidono direttamente sull’organico e sulla titolarità del personale, determinando la necessità di riorganizzare le graduatorie interne. In particolare, nei casi di accorpamento, più istituzioni scolastiche confluiscono in un’unica nuova scuola, con conseguente unificazione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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