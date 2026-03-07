Diletta Leotta | Viviamo in case diverse Il segreto del matrimonio con Loris Karius

Diletta Leotta ha dichiarato di vivere in case separate dal marito, Loris Karius, rivelando questa scelta come parte della loro quotidianità. La conduttrice ha condiviso questa decisione senza approfondire i motivi, lasciando intendere che si tratta di un aspetto importante del loro rapporto. La notizia ha suscitato discussioni, ricordando esempi passati di coppie che adottano questa soluzione.

Luca Argentero: “L’avvocato Ligas? È uno stron*o. Ma questa serie è diversa da tutte le altre” Vivere in case separate è davvero il segreto per un matrimonio duraturo? Lo diceva già Sonia Bruganelli ma sappiamo tutti come è andata a finire con Paolo Bonolis. Questa volta, però, a parlare d'amore sotto due tetti diversi è Diletta Leotta che, nel podcast di Paola Perego “Poteva andare peggio” ha rivelato il suo “trucchetto” per far durare una relazione sentimentale: vivere in case diverse. La conduttrice televisiva (34 anni), infatti, pur essendo sposata dal 22 giugno 2024 con il calciatore tedesco Loris Karius - dal quale ha già una bimba, Aria di appena 2 anni e sei mesi, e aspetta un secondo bebè, un maschietto - non vive insieme al marito. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Diletta Leotta svela il segreto del matrimonio con Loris Karius: “È una regola pensata per il lungo termine”

Leggi anche: Diletta Leotta, svelato il sesso del secondo figlio con Loris Karius

Tutti gli aggiornamenti su Diletta Leotta.

Temi più discussi: Diletta Leotta: Il mio matrimonio funziona perché io e Loris Karius non viviamo insieme. Le foto intime rubate? Ero solo una ragazzina,...; Diletta Leotta racconta il segreto con Loris Karius: Il mio matrimonio funziona perché non viviamo insieme; Diletta Leotta: Io e Loris non viviamo insieme, ma quando ci vediamo è festa; Diletta Leotta e Karius: Non viviamo insieme, ognuno ha i suoi spazi.

Diletta Leotta racconta il segreto con Loris Karius: Il mio matrimonio funziona perché non viviamo insiemeDiletta Leotta parla di Karius Karius e svela il segreto della loro relazione. La vita di Diletta Leotta tra lavoro, famiglia e nuovi sogni. Ospite del podcast Poteva andare peggio condotto da Paola ... comingsoon.it

Viviamo separati: Diletta Leotta svela il segreto del matrimonio con Loris KariusOspite al podcast di Paola Perego, Diletta Leotta parla della relazione con Loris Karius e svela il segreto del loro matrimonio. donnaglamour.it

Ospite a "Poteva andare peggio" il podcast di Paola Perego, Diletta Leotta si racconta come non aveva mai fatto prima. «La bellezza è capace di aprire una porta, ma poi devi costruire tutto il resto», ne è convinta la conduttrice sportiva. - facebook.com facebook