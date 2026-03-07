Diletta Leotta | Viviamo in case diverse Il segreto del matrimonio con Loris Karius
Diletta Leotta ha dichiarato di vivere in case separate dal marito, Loris Karius, rivelando questa scelta come parte della loro quotidianità. La conduttrice ha condiviso questa decisione senza approfondire i motivi, lasciando intendere che si tratta di un aspetto importante del loro rapporto. La notizia ha suscitato discussioni, ricordando esempi passati di coppie che adottano questa soluzione.
Vivere in case separate è davvero il segreto per un matrimonio duraturo? Lo diceva già Sonia Bruganelli ma sappiamo tutti come è andata a finire con Paolo Bonolis. Questa volta, però, a parlare d'amore sotto due tetti diversi è Diletta Leotta che, nel podcast di Paola Perego "Poteva andare peggio" ha rivelato il suo "trucchetto" per far durare una relazione sentimentale: vivere in case diverse. La conduttrice televisiva (34 anni), infatti, pur essendo sposata dal 22 giugno 2024 con il calciatore tedesco Loris Karius - dal quale ha già una bimba, Aria di appena 2 anni e sei mesi, e aspetta un secondo bebè, un maschietto - non vive insieme al marito.
Ospite a "Poteva andare peggio" il podcast di Paola Perego, Diletta Leotta si racconta come non aveva mai fatto prima. «La bellezza è capace di aprire una porta, ma poi devi costruire tutto il resto», ne è convinta la conduttrice sportiva.