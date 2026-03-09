Diletta Leotta svela il segreto del suo matrimonio con Loris Karius | Viviamo in due case diverse avere i nostri spazi ci fortifica E quando stiamo insieme è una festa

Diletta Leotta ha spiegato che lei e Loris Karius vivono in case separate, trovando in questa scelta un modo per mantenere i propri spazi. La conduttrice tv e il calciatore tedesco stanno aspettando il loro secondo figlio e condividono momenti felici quando sono insieme. La coppia ha confermato questa dinamica, sottolineando che questi momenti di convivenza sono una vera festa.

Parlando con Paola Perego, Leotta ha poi raccontato che la storia d'amore con Karius è nata per caso durante una vacanza a Parigi: «Lui è entrato nello stesso ristorante in cui stavo cenando, ero con cinque amiche in un weekend tipo Sex and the City, dico loro “Ragazze, è arrivato l’uomo della mia vita” e cominciamo a fargli un applauso, lui guarda e si gira schifato verso il nostro tavolo (ride, ndr)». La cosa sembrava finita lì, invece dopo essere uscito dal locale Karius «in tre secondi ha fatto capolino con la testa indietro, mi ha fatto ciao con la mano, è arrivato e si è presentato. È stato un colpo di fulmine incredibile». Da allora i due hanno fatto tutto in fretta. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

