Dalla nomina dell’allenatore, la squadra si distingue in campionato per alcune statistiche di pressing. Risultano al primo posto nel numero di recuperi, nei tiri subiti e nel pressing complessivo sugli avversari. Questi dati evidenziano come la strategia adottata abbia portato a un miglioramento nelle dinamiche difensive. La squadra mostra una maggiore aggressività e capacità di recupero palla rispetto alle altre formazioni.

La miglior difesa è l'attacco. Nel calcio, questo aforisma, nato dalla saggezza popolare, è spesso utilizzato nella diatriba tra giochisti e risultatisti. Spalletti, che si è spesso dichiarato allenatore a metà ("A me piacciono tutte e due, bisogna essere aperti a tutte e due le teorie. Diciamo che quella di stare più bassi e poi ripartire è anche un rischio in questo calcio attuale, perché poi hai più palle in area di rigore ed episodi che ti possono penalizzare", disse a gennaio alla vigilia della trasferta di Cagliari), lo ha messo in pratica in pieno: la sua Juve è la squadra in Serie A che primeggia in tutti i dati relativi al pressing.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juve, la miglior difesa è... il pressing: con Spalletti al top in A per recuperi e tiri

Ecco come Spalletti mette in CRISI le difese del 2026

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