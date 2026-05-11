L'attenzione si concentra sulla percentuale del 2% del PIL destinata alla difesa, un obiettivo richiesto dalla NATO. Tuttavia, si discute se questa cifra rappresenti un reale incremento delle capacità militari o si tratti semplicemente di un gioco contabile, in particolare in relazione alla riclassificazione delle spese. La questione si concentra su come questa riclassificazione influisca sulla percezione delle risorse effettivamente disponibili per la difesa nazionale.

? Domande chiave Come influisce la riclassificazione contabile sulla reale capacità bellica italiana?. Perché la spesa per l'addestramento militare è destinata a diminuire?. Quanto incide il debito pubblico sul raggiungimento dei target NATO?. Come potrà l'Italia competere con gli investimenti di Polonia e Germania?.? In Breve Spesa militare reale tra 1,5% e 1,6% del PIL secondo osservatorio Milex.. Debito pubblico al 137,1% del PIL e deficit al 3,1% bloccano investimenti.. Shock energetico area Hormuz incide tra lo 0,2% e lo 0,4% sulla crescita.. Polonia spende 47 miliardi di euro pari al 4,5% del PIL nazionale..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Difesa al 2% del PIL: traguardo NATO o solo un gioco contabile?

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