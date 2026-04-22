Giorgetti sul deficit pil che resta al 3,1% | Rigore è quando l’arbitro fischia sono le regole del gioco

Il ministro dell’Economia ha commentato il mantenimento del deficitPIL al 3,1%, citando una frase di un ex allenatore di calcio per spiegare la sua posizione. Ha affermato che il rispetto delle regole fiscali è fondamentale, facendo riferimento alle norme di bilancio e alle decisioni prese in sede di governo. La dichiarazione si inserisce nel dibattito sulla gestione dei conti pubblici e sull’applicazione delle regole europee.

“Per quanto riguarda il 3,1%” di deficitpil, “come diceva Boskov ‘rigore è quando l’arbitro fischia’. L’arbitro ha deciso rigore, puoi essere d’accordo o no ma queste sono le regole del gioco”. Lo ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa a Palazzo Chigi al termine del Cdm che ha esaminato il Documento di finanza pubblica. “Vedo dei commenti, capisco che in questo Paese ci sono dei dirigenti sportivi che esultato per l’eliminazione delle nazionale di calcio. E Quindi alcuni esultano per una decisione in questo senso dell’arbitro. Siamo fatti così, in altri Paese non avviene”. L'articolo Giorgetti sul deficitpil che resta al 3,1%: “Rigore è quando l’arbitro fischia, sono le regole del gioco” proviene da Il Fatto Quotidiano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Notizie correlate Conti pubblici, Giorgetti cita Boskov: "Su 3,1% di deficit, rigore è quando arbitro fischia"“Per quanto riguarda il 3,1%” di deficit, “come diceva Boskov ‘rigore è quando l’arbitro fischia’. Italia nella procedura Ue per deficit a 3,1%, Giorgetti: Rigore è quando arbitro fischia – Il videoDecreto sicurezza, la difesa di Meloni dopo il richiamo del Colle: «Correggiamo ma la norma sugli avvocati resta». Altri aggiornamenti Temi più discussi: DEF 2026, Giorgetti taglia le stime: PIL al ribasso allo 0,6% e deficit al 3,1%; Conti pubblici, la partita dei decimali: mercoledì doppio verdetto Eurostat e Dfp in Cdm; L’Italia alla prova del deficit al 3%. Oggi arriva il verdetto dell’Eurostat; FMI, debito Italia al 138,4%: Giorgetti punta sulla prudenza. Deficit Italia, verdetto Eurostat arrivato. Meloni e Giorgetti nei guai?In ballo il futuro dell'Italia. L'Eurostat ha annunciato il verdetto sul deficit-PIL dell'Italia che decide tutto. money.it Giorgetti: Dfp approvato in circostanze eccezionali. Stime richiederanno aggiornamentiLeggi su Sky TG24 l'articolo Giorgetti: 'Dfp approvato in circostanze eccezionali. Stime richiederanno aggiornamenti' ... tg24.sky.it Sale l'indebitamento netto del prossimo triennio nelle nuove previsioni contenute nel Documento di finanza pubblica: lo ha spiegato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in conferenza stampa dopo il via libera del Dpf in Consiglio dei ministri. Il deficit - facebook.com facebook Pil rivisto al ribasso. Giorgetti, non escludo di muoverci da soli sullo scostamento. "Noi ministri dell'Economia come medici in un ospedale da campo, l'aspirina non basta" #ANSA x.com