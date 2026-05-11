Difende il marito minacciata col coltello

Una donna ha cercato di difendere il marito durante una colluttazione, ma è stata minacciata con un coltello alla gola. La coppia è stata aggredita e la donna, nel tentativo di intervenire, è stata subito zittita. Durante l’episodio, la vittima maschile è stata spinta a terra e hanno portato via una collana d’oro. La polizia sta indagando sull’accaduto.

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Lo hanno buttato a terra e gli hanno strappato una collana d’oro. La moglie, che aveva provato a intervenire, è stata subito "zittita" con un coltello alla gola. È successo l’altro giorno, verso le 17, nei giardinetti di via Baracca. L’uomo si trovava su una panchina col suo cane, quando è stato aggredito insieme alla consorte. Venerdì invece, intorno alle 22,30, una donna stava tornando da Milano quando la banda dei monopattini per poco non l’ha centrata in pieno. I maranza viaggiavano "a una velocità inaudita". Nessuna aggressione, ma lo stesso un gran timore: la signora ha infatti raccontato di avuto paura nel tragitto verso casa, perché i giovani l’avrebbero seguita fino alla chiesa di San Giuseppe in via XX Settembre.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Difende il marito, minacciata col coltello ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video From Despised Wife To Medical Queen, Her Cold Prince Secretly Lost His Heart! Notizie correlate Ancora violenze alle donne. Minacciata con un coltelloMinaccia la compagna con un coltello da cucina, lei chiama i carabinieri e lui si scaglia contro uno dei militari arrivati in soccorso. Leggi anche: Trans minacciata con un coltello, rapinata e poi stuprata in zona Naviglio Si parla di: Difende il marito, minacciata col coltello; Perugia, bimba di 5 anni difende la mamma dal padre violento.