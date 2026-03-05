ancora violenze alle donne minacciata con un coltello

Un episodio di violenza si è verificato quando un uomo ha minacciato la compagna con un coltello da cucina. La donna ha chiamato i carabinieri, che sono intervenuti sul posto. All’arrivo, l’uomo si è scagliato contro uno dei militari, creando un momento di tensione. La situazione ha portato all’intervento delle forze dell’ordine per gestire l’aggressione e mettere in sicurezza le persone coinvolte.

Minaccia la compagna con un coltello da cucina, lei chiama i carabinieri e lui si scaglia contro uno dei militari arrivati in soccorso. Una storia di violenza al limite del reale quella accaduta martedì pomeriggio a Capannori, che ha portato all’arresto di un 61enne italiano, disoccupato e pregiudicato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e minacce aggravate. Tutto ha inizio alle 14,50 quando sul numero di emergenza 112 arriva una chiamata: dall’altra parte del telefono c’è una voce terrorizzata di una donna che chiede aiuto perché il compagno la sta minacciando con un coltello da cucina. La centrale subito invia così un equipaggio della sezione radiomobile della compagnia di Lucca e uno della stazione carabinieri di Capannori all’indirizzo di via Pesciatina, dove i militari arrivano e trovano la vittima molto scossa e turbata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

