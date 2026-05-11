Dietro l' apparente caos del Trump-pensiero
Dialogo sul nuovo libro di Mattia Ferraresi "Dentro la testa di Trump - Storie delle idee che non sa di avere"Lunedì 18 Maggio 2026, ore 21.00Auditorium CMCLargo Corsia dei Servi, 4 MilanoconMarco Bardazzi, giornalista e curatore del podcast di Chora Media “Altre Storie Americane” insieme a Mario.🔗 Leggi su Milanotoday.it
Dietro l'apparente caos del Trump-pensiero
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