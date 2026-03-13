Un'analisi delle dichiarazioni di un ex presidente degli Stati Uniti rivela come le sue parole siano state interpretate come un riferimento alla strategia del “biliardo” nel contesto del mercato petrolifero globale. La frase, pronunciata pubblicamente, afferma che un aumento del prezzo del petrolio porterebbe a ingenti profitti. Questa affermazione ha suscitato commenti sui possibili effetti di tali dichiarazioni sul mercato energetico internazionale.

La frase esatta, uscita per il beneficio dei media, è stata “se il prezzo del petrolio sale faremo un sacco di soldi”. Chi l’ha detta? L’ineffabile Biondo Donald. Ma perché l’ha fatto direte voi? È come quei vecchi incontinenti che straparlano? A volte, ma in parte. Ma chi farà un sacco di soldi? Le company del petrolio, americane russe e saudite. Quindi lui in qualità di presidente degli Stati Uniti pensa che se lui e Putin si arricchiscono, nel senso di Paesi, ma anche a livello personale, sia un bene. Probabilmente lo pensava pure Ferdinando di Aragona al ritorno di Cristoforo Colombo dall’America, ma il cattolicissimo Re spagnolo forse avrebbe pensato una frase del genere, ma non l’avrebbe mai detta, in quanto per la chiesa la ricchezza, ostentata, era sterco del diavolo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Petrolio, guerra e strategia globale: la teoria del “biliardo” dietro le parole di Trump

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Questa @matteorenzi è un’idiozia pura e semplice. La guerra in Iran sta aiutando Putin sia per la rimozione delle sanzioni, sia per il prezzo del petrolio e del gas e di conseguenza aiuta Trump e il tuo amico Kushner a imporre una capitolazione dell’Ucraina. N x.com