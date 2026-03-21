Gum fragilità apparente

Negli ultimi anni, l’Australia ha visto crescere l’interesse per il rock e il pop psichedelico, con gruppi come Tame Impala, Pond e King Gizzard che hanno ottenuto attenzione internazionale. Questi artisti hanno contribuito a definire una scena musicale molto riconoscibile, caratterizzata da sonorità sperimentali e atmosfere psichedeliche. La scena australiana continua a essere un punto di riferimento nel panorama musicale contemporaneo.

L’Australia negli ultimi anni è stato forse il paese che ha dato la spinta maggiore per il rock e il pop psichedelico, con band come Tame Impala, Pond, King Gizzard e via dicendo. E proprio delle prime due band ha fatto e fa parte Jay Watson, il titolare del progetto GUM che con Blue Gum Way (il titolo richiama la Blue Jay Way dei Beatles) arriva alla settima «fatica», mantenendosi in un mood rilassato, di apparente fragilità, con un paio di chicche come Man Alive e Man Ray Bay. Una conferma. Sono nate due nuove newsletter. La prima: ricevi in anteprima ogni sera a mezzanotte la copertina della nuova edizione del manifesto. La seconda: gli articoli più rilevanti del giorno, selezionati dalla redazione, per conoscere l’attualità. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Gum, fragilità apparente Articoli correlati E-commerce italiano, concorrenza solo apparenteDentro il mercato digitale tra piattaforme e asimmetrie L’e-commerce italiano continua a crescere, ma non tutti ne beneficiano allo stesso modo. Lost Civilizations | Collapses and Ancient Ruins