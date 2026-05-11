Diego Ruschena | un ponte musicale tra Italia e Sud America
Un artista italiano ha pubblicato un album che combina elementi musicali di tre lingue diverse, creando un ponte tra culture lontane. Le composizioni presentano testi in italiano, spagnolo e portoghese, offrendo un esempio di contaminazione culturale attraverso la musica. L’album contiene brani che si distinguono per la fusione di stili e influenze provenienti dal Sud America e dall’Italia, e si concentra sui temi legati alle tradizioni e alle letterature di queste regioni.
? Domande chiave Come può il suono di tre lingue diverse unire culture distanti? Quali segreti letterari si nascondono dietro le note di questo album? Perché l'artista ha scelto di registrare senza usare il metronomo? Cosa accade quando il vinile diventa l'unico mezzo per viaggiare??? In Breve Presentazione venerdì 15 maggio ore 18 presso Symphony Record Shop di piazza Cavour 23. Diletta Semboloni guida il dialogo, Matteo Moscardini accompagna con contrabbasso e guitarrón. Album in vin .🔗 Leggi su Ameve.eu
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