Diecimila euro per chiudere un occhio sulla piscina abusiva in casa armi illegali | arrestato

Da ilpiacenza.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo è stato arrestato dopo aver offerto diecimila euro ai tecnici comunali per evitare controlli su una piscina costruita senza autorizzazioni. Quando il tentativo di corruzione non ha avuto esito, ha cercato di intimidire i funzionari, strattonandoli e minacciandoli, affermando di far parte di un'organizzazione. Sul suo proprietà erano anche state trovate armi illegali, portando ulteriori sospetti sulla sua condotta.

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Dapprima ha tentato di corrompere con 10mila euro i due tecnici del comune che si erano presentati a casa sua per verificare un presunto abuso edilizio circa la costruzione di una piscina in giardino, poi – non riuscendoci – li ha strattonati e intimiditi millantando di appartenere alla.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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