Rifiuti tessili da Napoli verso la Nigeria maxi sequestro di 130 tonnellate e denunce

Nel porto di Napoli sono stati sequestrati oltre 130mila chilogrammi di rifiuti tessili destinati alla Nigeria. Due persone sono state denunciate per traffico illecito di rifiuti e falso ideologico, in seguito a un'operazione di controllo che ha portato al sequestro. L’intervento ha coinvolto le forze dell’ordine in un’area portuale, dove sono state trovate le merci non conformi alle normative.

È di due responsabili denunciati e 130.808 kg di rifiuti tessili sequestrati il bilancio di un’operazione condotta nel porto di Napoli contro il traffico illecito di rifiuti. I materiali, destinati in Nigeria, sono stati individuati grazie a un’attività di controllo congiunta tra l’Ufficio ADM e la Guardia di Finanza. Secondo quanto si legge sul sito della Guardia di Finanza, i rifiuti erano stati dichiarati come oggettistica da rigattiere, ma le verifiche hanno svelato una realtà ben diversa. Le indagini e il sequestro nel porto partenopeo Come indicato dal portale ufficiale della Guardia di Finanza, l’operazione si è svolta all’interno del porto di Napoli, dove i funzionari dell’Ufficio ADM e i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno individuato diversi containers pronti per essere spediti in Nigeria. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Rifiuti tessili da Napoli verso la Nigeria, maxi sequestro di 130 tonnellate e denunce Articoli correlati 130 tonnellate di rifiuti tessili diretti in Nigeria: maxi sequestro nel porto di NapoliL'operazione condotta dai funzionari dell’ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Napoli insieme ai militari del Comando provinciale... Leggi anche: Il business delle pezze da Napoli alla Nigeria: al porto sequestrate 130 tonnellate di rifiuti tessili Approfondimenti e contenuti su Rifiuti tessili Temi più discussi: Napoli, blitz al porto: sequestrate 130 tonnellate di rifiuti tessili; Sequestrati al porto di Napoli 130kg di rifiuti tessili; Il business delle pezze da Napoli alla Nigeria: al porto sequestrate 130 tonnellate di rifiuti tessili; Maxi sequestro al porto di Napoli: 130 tonnellate di rifiuti tessili dirette in Nigeria. Porto di Napoli, maxi-sequestro di rifiuti tessili diretti in NigeriaNAPOLI – Un nuovo colpo al traffico illecito di rifiuti arriva dal porto di Napoli, dove i Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, insieme ai militari del Comando Provinciale della ... marigliano.net Il business delle pezze da Napoli alla Nigeria: al porto sequestrate 130 tonnellate di rifiuti tessiliBloccati container con indumenti usati non trattati. Denunciati due responsabili per traffico illecito e falso ... fanpage.it Napoli: sequestrate oltre 130 tonnellate di rifiuti tessili dirette in Nigeria x.com Il “mercato delle pezze” usato per trafficare rifiuti. A Napoli sequestro record di 130 tonnellate. La merce, destinata in Nigeria e dichiarata come 'oggetti usati destinati al riutilizzo', era però un escamotage perché composta esclusivamente da scarti tessili non tr - facebook.com facebook