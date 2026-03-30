130 tonnellate di rifiuti tessili diretti in Nigeria | maxi sequestro nel porto di Napoli

Nel porto di Napoli sono stati sequestrati circa 130 tonnellate di rifiuti tessili destinati alla Nigeria. L’operazione è stata condotta da funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Napoli e dai militari della Guardia di Finanza. I rifiuti sono stati trovati all’interno di container pronti per la spedizione. La procedura si inserisce in attività di contrasto all’illecita gestione dei rifiuti.

L'operazione condotta dai funzionari dell’ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Napoli insieme ai militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza Nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto all’illecita gestione dei rifiuti, funzionari dell’ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Napoli insieme ai militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza partenopeo hanno sequestrato all’interno del porto di Napoli diversi container destinati in Nigeria, contenenti 130.808 chilogrammi di rifiuti tessili, classificati come rifiuti speciali non pericolosi, che, sulla base della documentazione accompagnatoria, avrebbero dovuto contenere, invece, oggettistica da rigattiere. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - 130 tonnellate di rifiuti tessili diretti in Nigeria: maxi sequestro nel porto di Napoli Articoli correlati Leggi anche: Il business delle pezze da Napoli alla Nigeria: al porto sequestrate 130 tonnellate di rifiuti tessili Leggi anche: Napoli, scoperto traffico illecito di rifiuti: sequestrate oltre 130 tonnellate dirette in Nigeria, due denunciati Aggiornamenti e notizie su 130 tonnellate di rifiuti tessili... Discussioni sull' argomento Blitz al porto di Napoli, sequestrate 130 tonnellate di rifiuti tessili diretti in Nigeria: due denunce; Porto di Napoli, sequestrati oltre 130 tonnellate di rifiuti tessili diretti in Nigeria: due denunciati; 130 tonnellate di rifiuti tessili diretti in Nigeria: maxi sequestro nel porto di Napoli; Il business delle pezze da Napoli alla Nigeria: al porto sequestrate 130 tonnellate di rifiuti tessili. Il business delle pezze da Napoli alla Nigeria: al porto sequestrate 130 tonnellate di rifiuti tessiliBloccati container con indumenti usati non trattati. Denunciati due responsabili per traffico illecito e falso ... fanpage.it Erano stipati all'interno di containers pronti a salpare per la Nigeria. Denunciate due persone: un uomo di 47 anni originario di Napoli, una donna di 59 anni ucraina - facebook.com facebook A Igbo-Ora, in Nigeria, nascono molti più gemelli rispetto alla media, ma non è chiaro perché x.com