Chiede una sigaretta scoppia una lite e riceve una coltellata a un fianco | denunciato un 26enne

Durante una serata in un locale notturno a Desenzano del Garda, un uomo di 56 anni è stato ferito con un coltello a un fianco dopo aver chiesto una sigaretta. Un giovane di 26 anni è stato denunciato per aver scambiato un gesto semplice in un momento di tensione, portando allo scontro fisico. L’episodio si è verificato nella zona del Lago di Garda, in provincia di Brescia.

Un uomo di 56 anni è stato accoltellato da un giovane di 26 dopo una serata trascorsa in un locale notturno a Desenzano del Garda, sul Lago di Garda, nel Bresciano. Il 26enne è stato denunciato per lesioni aggravate e detenzione illegale di arma bianca.🔗 Leggi su Fanpage.it

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