Chiede una sigaretta scoppia una lite e riceve una coltellata a un fianco | denunciato un 26enne

Da fanpage.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una serata in un locale notturno a Desenzano del Garda, un uomo di 56 anni è stato ferito con un coltello a un fianco dopo aver chiesto una sigaretta. Un giovane di 26 anni è stato denunciato per aver scambiato un gesto semplice in un momento di tensione, portando allo scontro fisico. L’episodio si è verificato nella zona del Lago di Garda, in provincia di Brescia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un uomo di 56 anni è stato accoltellato da un giovane di 26 dopo una serata trascorsa in un locale notturno a Desenzano del Garda, sul Lago di Garda, nel Bresciano. Il 26enne è stato denunciato per lesioni aggravate e detenzione illegale di arma bianca.🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Chiede a tre giovani di fare silenzio: in cambio riceve una coltellataMelegnano, 7 aprile 2026 “Ho visto la lama vicinissima al viso e ho avuto la prontezza di proteggermi con il braccio, altrimenti quel ragazzo mi...

Scoppia una lite con il vicino di casa e lo minaccia con una pistola a gas, denunciato dai carabinieriControlli sul campo dei carabinieri di Cesena impegnati nella prevenzione e repressione dei reati e nel controllo della circolazione stradale per il...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web