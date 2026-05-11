Durante la cerimonia di premiazione degli Africa Magic Viewers’ Choice Awards a Lagos, in Nigeria, si è svolta una sfilata molto suggestiva. Gli abiti indossati dai partecipanti hanno mostrato creatività estrema, con dettagli che richiamano installazioni artistiche. L’evento è spesso paragonato al Met Gala europeo, ma quest’anno ha superato le aspettative per originalità e impatto visivo. La manifestazione ha attirato l’attenzione di molti appassionati di moda e arte.

I l red carpet degli Africa Magic Viewers’ Choice Awards a Lagos, in Nigeria, è da sempre considerato il corrispettivo africano del Met Gala, ma l’edizione di quest’anno ha decisamente superato ogni confine tra alta moda e installazione performativa. A rubare la scena alla star dei reality Queen Mercy Atang non sono stati i cristalli o le sete preziose, ma oltre 500 pagnotte di pane assemblate in un abito scultura che ha lasciato il web diviso tra stupore e accese polemiche. Sfliate, i look più stravaganti visti per strada. guarda le foto L’abito fatto di pane. La scelta di Queen Mercy Atang di presentarsi all’Eko Hotel and Suites nella città nigeriana con un outfit monumentale ha trasformato l’evento in una sorta di panetteria itinerante.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Di sicuro non avrà sofferto di attacchi di fame durante la sfilata al cosiddetto "Met Gala africano"

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