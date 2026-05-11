Di Napoli l' artista delle salvezze impossibili | Giugliano è l' ennesimo capolavoro

A gennaio, un allenatore è arrivato a Napoli dopo un avvio di stagione caratterizzato da cattive gestioni. In pochi mesi, ha modificato radicalmente la situazione della squadra, che sembrava senza speranze. Ora, il tecnico può vantare un risultato positivo, considerando il lavoro svolto e il recupero della squadra. Giugliano rappresenta l'ultimo esempio di questa trasformazione, che ha portato a un risultato considerato un successo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Ci sono allenatori che vincono campionati e altri che riescono nell’impresa, spesso ancora più difficile, di salvare squadre date per spacciate. Tra questi c’è senza dubbio Raffaele Di Napoli, 59 anni, napoletano, protagonista dell’ennesimo capolavoro della sua carriera con la salvezza conquistata dal Giugliano nella stagione appena archiviata. Un nome continua a essere una garanzia. Il tecnico arrivò a fine gennaio, in una situazione complicatissima, dopo il disastro della gestione targata Ezio Capuano e con una squadra sfiduciata, reduce da ben cinque avvicendamenti in panchina. In pochi avrebbero scommesso sulla permanenza in categoria dei gialloblù.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Di Napoli, l'artista delle salvezze impossibili: Giugliano è l'ennesimo capolavoro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate La grande cavalcata del Venezia, l'ennesimo capolavoro di StroppaÈ l'ennesimo capolavoro di Giovanni Stroppa, lo specialista delle promozioni, la quarta in sette stagioni per lui. Zanardi, l'Ironman delle sfide impossibiliAGI - Alex Zanardi, l'uomo che ha trasformato l'impossibile in 'possibile' con la sua grande forza di volontà, risorgendo da due terribili incidenti. Argomenti più discussi: OBEY, l’artista anti-Trump in mostra a Napoli; Un commovente abbraccio tra un artista e un cane in una mostra a Napoli; Obey, l'artista anti-Trump in mostra alle Gallerie d'Italia a Napoli; Napoli, Giorgia a sorpresa a Foqus: l'artista canta con i piccoli del Santobono Pausilipon. @DilettaLeotta: Scambieresti l' @Eurovision con la #ChampionsLeague del @SSCNapoli?. Il cantante @SalDaVinci ha dovuto rispondere ad una domanda tutt'altro che semplice, ma ha anche ribadito il suo amore per il club azzurro. Il noto artista parteno x.com Eurovision 2026: Blog dal vivo megathread per i Big 4 e il paese ospitante reddit Obey torna a Napoli: due murales in città e mostra a Gallerie d’ItaliaEsposte oltre 130 opere in legno, tela, alluminio, carta. Non mancheranno serigrafie, stampe e alcuni inediti recenti ... napoli.repubblica.it