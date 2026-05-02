Zanardi l' Ironman delle sfide impossibili

Alex Zanardi è conosciuto per aver superato due gravi incidenti che lo avevano lasciato in condizioni molto critiche. Dopo i traumi, ha intrapreso una serie di sfide sportive, tra cui la partecipazione a competizioni di triathlon e Ironman. La sua determinazione gli ha permesso di tornare a gareggiare e di ottenere risultati significativi, dimostrando una volontà di ferro. La sua storia è stata raccontata anche dai media nazionali e internazionali.

AGI - Alex Zanardi, l'uomo che ha trasformato l'impossibile in 'possibile' con la sua grande forza di volontà, risorgendo da due terribili incidenti. Alex Zanardi, lo sportivo dalle mille vite tra i più forti e vincenti degli ultimi decenni, l'uomo che ha trasformato la percezione della disabilità in Italia. Alex è scomparso ieri sera all'età di 59 anni, all'improvviso e "serenamente, circondato dall'amore della sua famiglia e dei suoi amici". Alessandro Leone. Iscritto all'anagrafe di Bologna il 23 ottobre del 1966 con il nome completo, 'Alessandro Leone', Zanardi divenne subito Alex. Dalla Formula 1 all'handbike, dal ruolo di testimonial a quello di conduttore televisivo del programma 'Sfide'.🔗 Leggi su Agi.it

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Gli ori paralimpici, i titoli mondiali, l'Ironman: Zanardi e una carriera da leggenda"Sono Alex Zanardi, e se non avessi avuto l’incidente in cui ho perso le gambe ora non sarei così felice".

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Addio a Alex Zanardi, l'ironman dalle mille sfide7 di 17 foto Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano con Alex Zanardi / Foto Alessandro Di Meo - RIPRODUZIONE RISERVATA 8 di 17 foto Alex Zanardi - RIPRODUZIONE RISERVATA 9 di 17 foto E ' mo ... ansa.it

Alex Zanardi se ne è andato: ci lascia l’ex pilota, il campione paralimpico, ma soprattutto un maestro di vita, in grado sempre di trasformare il male in bene, la tragedia in rinascita, il fondo in risalita. E che risalita. - facebook.com facebook

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