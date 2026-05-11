Di Marzio | Milan diversità di vedute all’interno che va chiarita Su Italiano e Paratici …

Gianluca Di Marzio, giornalista di 'Sky Sport' specializzato in calciomercato, ha commentato la situazione del Milan nel suo podcast. Ha parlato di divergenze di opinioni all’interno del club, specificando che bisogna fare chiarezza sulle posizioni di alcuni membri, tra cui i responsabili delle aree tecniche e dirigenziali. La discussione riguarda in particolare le figure di Italiano e Paratici.

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