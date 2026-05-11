Di Marzio | Milan diversità di vedute all’interno che va chiarita Su Italiano e Paratici …
Gianluca Di Marzio, giornalista di 'Sky Sport' specializzato in calciomercato, ha commentato la situazione del Milan nel suo podcast. Ha parlato di divergenze di opinioni all’interno del club, specificando che bisogna fare chiarezza sulle posizioni di alcuni membri, tra cui i responsabili delle aree tecniche e dirigenziali. La discussione riguarda in particolare le figure di Italiano e Paratici.
Si parla molto, in queste settimane, dei problemi all'interno del Milan. L'amministratore delegato Giorgio Furlani (ieri contestato con veemenza dai tifosi rossoneri e già fatto oggetto di una petizione online negli ultimi giorni al fine di invitare il proprietario Gerry Cardinale a licenziarlo), infatti, vorrebbe rimpiazzare il direttore sportivo Igli Tare e l'allenatore Massimiliano Allegri, al termine della stagione, con la coppia formata da Vincenzo Italiano e Tony D'Amico. Quello che, a conti fatti, Furlani avrebbe voluto fare già l'anno scorso. Il finale di stagione del Milan, in crollo verticale di gioco e risultati, con la qualificazione in Champions League che sta sfuggendo dalle mani di Mike Maignan e compagni, potrebbe agevolare questa sua scelta.🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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