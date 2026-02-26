Toni lascia Fratelli d’Italia | Diversità di vedute

Irene Toni lascia Fratelli d’Italia ed entra a far parte del gruppo misto. È questa la decisione resa nota martedì sera, che sancisce ora un nuovo cambiamento all’interno del consiglio comunale di Valsamoggia. "È una scelta maturata con senso di responsabilità e rispetto verso tutti, ma oggi non mi sento più rappresentata dall’attuale assetto del gruppo sul territorio di Valsamoggia – ha spiegato Toni –. Le dinamiche e le impostazioni politiche che si sono definite non rispecchiano più il percorso e le priorità che ritengo centrali per il mio impegno amministrativo". Più nel dettaglio, la consigliera ha poi voluto evidenziare come la sua decisione "non nasca da contrapposizioni personali, ma dalla volontà di rimettere al centro ciò che considero fondamentale: il lavoro per le persone e per il territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

