Paratici ha espresso preoccupazione riguardo alla situazione del calcio italiano, affermando che se la tendenza attuale dovesse continuare, il calcio nel paese rischia di scomparire. La sua dichiarazione si concentra sulla percezione di una crisi che, se non affrontata, potrebbe portare a un declino irreversibile del settore. Non sono state fornite ulteriori analisi o dettagli specifici sulla natura di questa condizione.

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© Calcionews24.com - Paratici non ha dubbi: «Siamo arrivati a un punto dove il calcio italiano va in estinzione se va avanti cosi»

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