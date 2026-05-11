Due generazioni di donne si sono succedute nel gestire un salone di acconciature e estetica a Milano, in via Ornato. La gestione attuale è nelle mani di Elisabetta e Melina Palumbo, figlie di Alessandra, fondatrice della struttura. La storia del salone si intreccia con il passaggio di consegne tra madre e figlie, mantenendo viva una tradizione familiare nel settore della bellezza.

Milano – Elisabetta e Melina Palumbo hanno preso le redini del salone di acconciature ed estetica Cavenago, in via Ornato a Milano, fondato dalla loro mamma, Alessandra. Ora, a 69 anni, è in pensione dopo mezzo secolo di attività, ma continua ad aiutarle perché “qui sto bene e a casa non saprei cosa fare”. Tina Zanaboni e la figlia Sara lavorano fianco a fianco in Giada Spose, marchio del f ashion e wedding design con laboratorio a Bovisio Masciago, in Brianza. Storie di un ricambio generazionale riuscito, tutto al femminile, che si incrociano nel mondo delle imprese artigiane. Imprese dove la Festa della mamma si celebra tutto l’anno, all’insegna della trasmissione di saperi, manualità e competenze.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Di madre in figlia, dal salone all’atelier per le spose: storie di un’eredità raccolta con amore

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