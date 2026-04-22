Nella notte tra il 21 e il 22 aprile, a Catanzaro, una donna si è lanciata dal terzo piano dell’abitazione in cui viveva, provocando la morte propria e di due figli di 4 mesi e 4 anni. La figlia più grande, di 6 anni, è stata ricoverata in ospedale. Un video riprende i momenti dell’accaduto, che ha suscitato grande shock nella comunità.

L'episodio si è consumato nella notte tra il 21 e il 22 aprile, quando la donna si è lanciata dal terzo piano dell'immobile in cui viveva. Sopravvissuta è la figlia di 6 anni, al momento ricoverata in rianimazione La notte tra il 21 e il 22 aprile, a Catanzaro, una madre si è lanciata dal bal.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Catanzaro, madre si lancia dal bancone con i tre figli: morti lei e 2 bimbi di 4 mesi e 4 anni, ricoverata figlia di 6 - VIDEO

Notizie correlate

Omicidio - suicidio a Catanzaro, madre si lancia dal terzo piano coi figli: due morti con lei, grave la grandeTragedia nella notte a Catanzaro, una madre si è gettata dal balcone con i tre figli.

Madre si getta dal balcone a Catanzaro con i figli, tre morti e una bimba in rianimazioneTragedia nella notte nel capoluogo calabrese, la donna e due bambini sono morti mentre la terza figlia è ricoverata in gravi condizioni in ospedale.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Omicidio - suicidio a Catanzaro, madre si lancia dal terzo piano coi figli: due morti con lei, grave la grande; Catanzaro, si getta dal terzo piano con i figli: 3 morti e un ferito; Tragedia a Catanzaro, una madre si lancia dal balcone con i figli: 3 morti e 1 ferito; Catanzaro, madre si lancia dal balcone con i figli: tragedia nella notte.

Catanzaro, madre si lancia dal balcone con i tre figli: morta la donna e due bambiniUna donna e due bambini sono morti la scorsa notte a Catanzaro. Secondo quanto si apprende la donna si sarebbe lanciata dal balcone al terzo piano di uno ... lapresse.it

Madre si lancia dal terzo piano con tre figli: morta la donna e due figliTragedia a Catanzaro: donna di 46 anni si lancia dal terzo piano con tre figli. Morti due bambini e la madre, una bimba è grave. blogsicilia.it

Nella notte a Catanzaro (Calabria) una donna si è lanciata dal terzo piano di un edificio - in via Zanotti Bianco - con i suoi tre figli. Sono morti la donna e due bambini; la terza figlia, di 6 anni, è ricoverata in gravi condizioni nell'ospedale del capoluogo calabres - facebook.com facebook

Catanzaro, madre si getta dal balcone di casa al terzo piano coi tre figli: morta la donna e due bimbi x.com