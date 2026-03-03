storie di donne da alice sul campo di calcio al rapporto madre figlia

Giovedì, a Pioltello, si terrà un evento con Alice Pignagnoli, portiere che racconterà la sua esperienza nel calcio. La sua storia include un percorso da donna che ha sfidato il pregiudizio, passando dal campo di gioco a parlare del rapporto con la madre e la figlia. L'iniziativa mira a condividere le sfide e le vittorie di una donna nel mondo sportivo.

"Ecco come ho battuto il pregiudizio", giovedì il portiere Alice Pignagnoli sarà a Pioltello per raccontare la sua avventura nel calcio. Sabato, lo spettacolo teatrale "Noi due" con Ketty Capra e Maria Carolina Nardino, regia e scene di Paola Giacometti, continuerà le celebrazioni impegnate dell’8 marzo in città. Si comincia il 5 in biblioteca alle 20.30 con "She Plays - Storie di donne e sport", incontro dedicato al coraggio, alla determinazione e alle sfide che hanno segnato e continuano a segnare le carriere sportive al femminile in Italia. Sul palco la calciatrice e Michele Michelazzo, fondatore di Play2Give, associazione sportiva dilettantistica che unisce sport e solidarietà attraverso progetti di inclusione, sensibilizzazione e raccolta fondi per cause benefiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

