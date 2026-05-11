Di Lonardo Insieme per Guardia | Recuperati 2 milioni di Euro per ristori ferroviari e messa in sicurezza del territorio

Tra gli ultimi provvedimenti approvati prima della scadenza naturale del mandato, un rappresentante di un gruppo politico ha annunciato il recupero di due milioni di euro destinati ai ristori per il settore ferroviario e alla messa in sicurezza del territorio. La cifra, ottenuta attraverso interventi specifici, sarà utilizzata per sostenere le aziende del settore e per interventi di tutela del territorio. La comunicazione è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Tempo di lettura: < 1 minuto “Tra gli ultimi provvedimenti adottati prima della naturale scadenza del mandato, la Giunta Comunale di Guardia Sanframondi, che ho avuto l’onore di guidare negli ultimi anni, ha approvato la convenzione relativa alla quota RFI dei ristori ferroviari, pari a oltre un milione di euro, nonché l’adesione a un progetto della Croce Rossa Italiana finalizzato alla mappatura e al monitoraggio dei defibrillatori presenti sul territorio comunale, nell’ottica di rafforzare ulteriormente la sicurezza e la tutela della salute pubblica” – ha affermato il sindaco uscente e ricandidato con la lista “Insieme per Guardia”, Raffaele Di Lonardo.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Di Lonardo (Insieme per Guardia): “Recuperati 2 milioni di Euro per ristori ferroviari e messa in sicurezza del territorio” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Messa in sicurezza delle aree critiche del territorio: Cori si aggiudica 2,5 milioni di euro ‘Insieme per Guardia’, parte la corsa di Raffaele Di LonardoNel suo intervento, Di Lonardo ha rivendicato il lavoro svolto negli ultimi sei anni, parlando di un’amministrazione chiamata a fronteggiare... Argomenti più discussi: ‘Insieme per Guardia’, parte la corsa di Raffaele Di Lonardo; Insieme per Guardia, al via la campagna elettorale. Di Lonardo: Risanato il bilancio, adesso serve continuità; Guardia – Di Lonardo accende la campagna elettorale: Invito Ceniccola a confronto pubblico; ‘Insieme per Guardia’ parte la corsa di Raffaele Di Lonardo. Per Jeff Nadu - presunto membro del Chicago Outfit e detenuto sessuale condannato Gigi Rovito rilasciato su una cauzione di un milione di dollari reddit C.F. LAMIERE DI FANTINI CLAUDIO DURANTI S. ZANNI M. - Results on X | Live Posts & Updates x.com Guardia Sanframondi (BN). Elezioni comunali, Di Lonardo (lista ‘Insieme’): ‘risanato il bilancio, adesso serve continuità’Si è aperta con grande partecipazione e rinnovato entusiasmo la campagna elettorale della lista Insieme per Guardia, che l'altra sera in piazza Castello ... teleradio-news.it