Nel suo intervento, Di Lonardo ha rivendicato il lavoro svolto negli ultimi sei anni, parlando di un’amministrazione chiamata a fronteggiare difficoltà economiche e criticità pregresse. Il candidato sindaco ha sottolineato più volte il risanamento del bilancio comunale e la volontà di proseguire lungo il percorso già avviato, puntando su stabilità amministrativa, programmazione e sviluppo territoriale integrato. Oggi viaggiamo con gli occhi, l’olfatto e soprattutto il palato, perché ci spostiamo nel Tammaro-Fortore,. Comunicato Stampa Eseguito anche un ordine di carcerazione per un 50enne condannato per droga e. Ferruccio Lamborghini era un affermato industriale che costruiva principalmente trattori, ma anche caldaie e condizionatori.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - ‘Insieme per Guardia’, parte la corsa di Raffaele Di Lonardo

Notizie correlate

Amministrative Guardia Sanframondi, lettera aperta a Di Lonardo e Ceniccola“Cari amici, permettete a un wardiuòlo della diaspora di esprimervi tutta l’ammirazione per la decisione coraggiosa, e perfino temeraria, che avete...

Leggi anche: "Insieme per Senigallia", parte la corsa di Olivetti per la riconferma

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Elezioni a Guardia Sanframondi: l'uscente Di Lonando contro Ceniccola. Sfida tra continuità integrata e rigenerazione partecipativa; Guardia Sanframondi verso Città d'Arte: Ceniccola incontra l'assessore Maraio - Il Portico; Fiorenza Ceniccola lancia la sfida: il movimento che mette al centro la Rivoluzione Gentile; Primo Maggio, Fiorenza Ceniccola: Il lavoro è la vera emergenza del Sud, dell’entroterra e di Guardia Sanframondi.

Insieme per Guardia, al via la campagna elettorale. Di Lonardo: Risanato il bilancio, adesso serve continuitàSi è aperta con grande partecipazione e rinnovato entusiasmo la campagna elettorale della lista Insieme per Guardia, che ieri sera in piazza Castello ha riunito i dodici candidati al Consiglio comun ... ntr24.tv

Elezioni a Guardia Sanframondi: l’uscente Di Lonando contro Ceniccola. Sfida tra continuità integrata e rigenerazione partecipativaIl 24 e 25 maggio 2026, i cittadini di Guardia Sanframondi saranno chiamati alle urne per una sfida elettorale che mette a confronto due visioni distinte per il futuro del borgo sannita. Da una parte ... ntr24.tv

Veratv GROUP. . - , Rossoblù prima avanti e poi ribaltati nel recupero. Ma Lonardo in meno di due minuti realizza la doppietta del definitivo 3-2. Niente playout per la squadr - facebook.com facebook